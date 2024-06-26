Щонайменше 7 років увʼязнення загрожує одеситу, який пограбував співмістянина

Помітивши у задній кишені перехожого гаманець, зловмисник штовхнув незнайомця на землю, відібрав у нього майно і втік.

Про подію, що сталася ввечері на Тираспольському шосе, потерпілий повідомив у поліцію через кілька днів, зазначивши, що у гаманці, який забрав у нього нападник, були 7000 гривень та банківські картки. Вжитими оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що злочин скоїв 37-річний місцевий мешканець, який минулого року був судимий за незаконне заволодіння транспортним засобом, за що суд призначив йому покарання у вигляді пʼяти років позбавлення волі з іспитовим терміном три роки. Крім цього, в суді на розгляді знаходиться обвинувальний акт щодо вчинення цим чоловіком крадіжки.

Поліцейські розшукали правопорушника і з’ясували, що після скоєного пограбування того ж вечора він розрахувався чужими картками, які не потребували пін-коду, в супермаркеті, прикупивши на 6000 гривень різноманітного товару – від продуктів до випивки. Готівку зловмисник теж використав на інші потреби. Сума завданих ним потерпілому збитків сягла 13000 гривень.

«Зібравши достатньо доказів, ми під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у відкритому викраденні чужого майна, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають», – повідомила слідча відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 лейтенант поліції Світлана Могиляк.

Звертаємось до громадян: якщо ви стали жертвою протиправних дій, не зволікайте, а негайно звертайтесь до територіального підрозділу поліції або ж телефонуйте на спецлінію «102». Своєчасність звернення значно збільшує шанси розкрити злочин по «гарячих слідах» та повернути викрадене майно до того, як зловмисники встигнуть ним розпорядитись.

Одеське районне управління поліції № 1