Шість з половиною років за ґратами проведе жінка, яка допомагала ворогу підірвати оборону Харківщини

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав громадянку винною у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ, а також виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 114-2, ч. ч. 2,3 ст. 436-2 КК України).

Їй призначено покарання у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори довели, що у 2023 році засуджена через месенджер почала спілкуватись з представником рф. Вона свідомо збирала та передавала «куратору» інформацію про Сили оборони.

Враховуючи, що жінка проживала біля залізниці, вона систематично відслідковувала рух, напрям та кількість української військової техніки та надавала дані представнику рф.

Засуджена позначала в Google-мапах фортифікаційні споруди для відсічі агресії з боку рф, а також місця базування українських військовослужбовців та відправляла їх російському куратору.

Небайдужість до росії жінка доводила і у соціальних мережах. У проросійських чатах вона підтримувала «русский мир».

На вирок вона очікувала під вартою. У судовому засіданні визнала свою вину.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювало Управління СБУ в Харківській області.

Офіс Генпрокурора