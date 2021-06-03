Шкода на ₴17 млн. через неправильне розмитнення – шістьом митникам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру шістьом працівникам Харківської митниці ДФС за фактом службової недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомив начальник відділу обласної прокуратури Олександр Цимбалістенко, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2018 року працівники Харківської митниці розмитнювали ввезений із-за кордону суб’єктом господарювання розчинник промислового призначення із вмістом метилового спирту з неправильним визначенням коду товару «Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності», через що занижувалися митні платежі до бюджету.



Через недбале ставлення до своїх обов’язків вказані особи завдали збитків державі на загальну суму близько 17 млн гривень.

03.06.2021 шістьом митникам було повідомлено про підозру.

Підозрюваних викликано на допит, вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів та відсторонення від займаних посад.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, оперативний супровід — співробітники Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури