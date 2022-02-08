У незаконній порубці дерев на Харківщині підозрюють двох чоловіків

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру двом мешканцям смт Краснокутськ за фактом незаконної порубки дерев та перевезення незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Ярослава Коптєва, досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці січня — на початку лютого 2021 року місцеві мешканці смт Краснокутськ, один з яких є підприємцем, організували незаконну порубку дерев у Богодухівському районі. Після цього незаконно спиляні дерева з метою їх переробки чоловік планував перевезти за допомогою вантажного автомобіля та трактора.

«Чорних лісорубів» викрито під час погрузки зрубаної деревини.

Під час огляду місця події вилучено дерева породи тополь, бензопили, паливно-мастильні речовини, автомобіль «Урал», трактор «ЮМЗ», які використовувались для вирубки та перевезення деревини.

Сума шкоди, заподіяної територіальній громаді, складає майже 350 тис. грн.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділення №2 слідчого відділу Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури