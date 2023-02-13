Шоумен з Харкова працював на окупантів — його підозрюють у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 59-річному харків‘янину за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, чоловік обійняв посаду «заместителя мера» окупованого на той час міста Балаклії. Колаборант так зрадів «посаді», що публічно зрізав табличку з іменем голови Ізюмської РДА. Згодом наприкінці липня 2022 року він вже став «головою» так званої «Борівської військово-цивільної адміністрації».

Чоловік став відомим ще у 2010 році завдяки своїй участі у відомому українському телешоу, де показував «трюки» — бив себе сокирою у живіт, засовував у ніс цвяхи і ковтав факел, що горів.

Підозрюваний мав антиукраїнську позицію ще з 2014 року: був керівником організації «Союз народного единства» та одним з авторів сепаратистського проєкту «Дорожная карта Новороссии». Згодом він поїхав до РФ.

Як «голова» псевдоадміністрації він проводив службові наради з керівниками комунальних підприємств та державних установ, що функціонували під час окупації смт Борова. Крім того, «посадовець» організовував подання запитів до РФ, в яких зазначав потреби цих підприємств та установ, з проханням, аби російська влада допомогла їх вирішити.

Напередодні деокупації колаборант втік з смт Борова разом з російськими військовими.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура