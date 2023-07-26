Поліція застерігає від шахрайств під виглядом інвестування у криптоактиви

Шахраї, переписуючись у месенджерах, створюють у потерпілих враження, що вони займаються торгівлею на фондових біржах, і під виглядом інвестицій у прибуткові проєкти виманюють кошти довірливих громадян.

Так, 38-річна хмельничанка в одному з онлайн-каналів почала переписуватися з невідомою особою, яка обіцяла їй легкий прибуток від вкладів у криптоактиви.

Потерпіла перерахувала 5 000 гривень на вказаний рахунок, після чого отримала повідомлення про надходження дивідендів. Коли ж жінка вирішила вивести кошти, їй повідомили, що для цього необхідно сплатити ще понад 5 тисяч гривень, які повернуться разом з усіма вкладеннями. Однак, зробивши переказ, потерпіла не отримала, ані своїх 10 тисяч гривень, ані обіцяного прибутку. Зрозумівши, що її ошукали, хмельничанка звернулась у поліцію.

За даним фактом працівники поліції проводять перевірку і встановлюють усі обставини події. Поліцейські закликають громадян не довіряти пропозиціям про легкий заробіток в інтернеті й не інвестувати кошти в сумнівні проєкти.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області