Штраф від 17 тисяч: у столичному метро попередили нещеплених «зайців»

Київський метрополітен попереджає, що з понеділка пасажири підземки без ковід-сертифікату або негативного тесту ризикують бути оштрафованими на щонайменше 17 тисяч гривень.

Джерело: сторінка КП у Facebook

Дослівно: «Із 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено за наявності ковід-сертифікату або ПЛР чи антиген тесту, який зроблено не більш як за 72 години до поїздки, або сертифікату про одужання.

Штраф за порушення – від 17 тис грн».

: У метро пояснили, що таке покарання прописане в постанові Кабінету міністрів від 9 грудня 2020 року.

Передісторія: З 1 листопада через скрутну ситуацію з епідемією коронавірусу у Києві посилюють карантин – у громадський транспорт пускатимуть лише тих пасажирів, які зробили щеплення від ковіду або мають негативний тест на наявність хвороби.

Щоб перевіряти дотримування цих правил, правоохоронці проводитимуть у транспорті Києва спеціальні рейди.

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Розмір покарання визначає суд.