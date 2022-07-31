Викрито організатора схема підробки документів для виїзду військовозобов’язаних за кордон

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури жителю Київщини повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кіровоградської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний організував схему із виготовлення та збуту підроблених документів і бланків, які посвідчують навчання у закордонних закладах вищої освіти для безперешкодного перетину державного кордону. За 3500 доларів США він надавав пакет необхідних документів для переміщення через державний кордон до країн ЄС особам, що підлягають мобілізації в умовах воєнного стану.

Чоловіка затримали під час передачі частини коштів – 2000 доларів США.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено готові до збуту підроблені документи, електронну обчислювальну техніку та мобільний термінал, який використовувався у злочинній діяльності.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУНП в Кіровоградській області, оперативний супровід – Управління СБУ у Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.