Штраф від ТЦК: як дізнатися, чи відкрито виконавче провадження

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, що введені через повномасштабну агресію РФ. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років, які отримують повістки. Нещодавно в Україні ухвалили закон про мобілізацію.

Зокрема, відповідно до документа, військовозобов’язані особи мають оновити свої дані. У Міністерстві юстиції розповіли, як дізнатися чи відкрите виконавче провадження через штраф від ТЦК.

У відомстві зазначили, що якщо особа отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження, вона побачить про себе інформацію у Автоматизованій системі виконавчого провадження (АСВП).

«У разі, якщо ТЦК наклав своєю постановою штраф на особу, яка ухиляється від військового обліку, і ця особа не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації», – йдеться у повідомленні.

У Мін’юсті додали, що особа може дізнатися чи відкриті відносно неї виконавчі провадження безпосередньо через АСВП, не відвідуючи при цьому відповідний орган державної виконавчої служби.

Щоб дізнатись про хід виконавчого провадження, слід скористатись Автоматизованою системою виконавчого провадження. Пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям.

«Саме в АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії. Автоматизована система виконавчого провадження – це комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу», – наголосили у відомстві.

Вільний та безоплатний доступ до інформації АСВП забезпечує Мін’юст у мережі на своєму офіційному вебсайті за допомогою індивідуального ідентифікатора доступу.

Щоб перевірити інформацію через вебсайт, слід заповнити такі параметри:

прізвище, ім’я, по батькові;

число, місяць, рік народження боржника – фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача – фізичної особи;

найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для юридичної особи – боржника та стягувача;

номер виконавчого провадження.

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ