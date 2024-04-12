За держзраду та колабораціонизм по 15 років ув’язнення отримали так звані «посадовців» окупаційної влади на Херсонщині

За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької обласної прокуратури двох жителів Херсонщини – ексначальника інспекції ЖКГ Херсонської міської ради та місцевого жителя – так званого «председателя Совета молодежи Белозёрского муниципального округа» визнано винними у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Кожного з них засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також їх позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 15 та 10 років.

Прокурори довели, що на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, 61-річний чиновник Херсонської міськради підтримав дії окупантів та добровільно обійняти посаду у незаконно створеному органі влади – так званій «военно-гражданской администрации города Херсона», очоливши відділ технагляду ЖКГ.

Так званий «начальник» здійснював підривну діяльність проти України та забезпечував утвердження окупаційної влади на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Інший зрадник – 30-річний житель Херсона активно співпрацює з ворогом з вересня 2022 року. Він добровільно зайняв посаду так званого «председателя Совета молодежи Белозёрского муниципального округа».

Разом з іншими зрадниками України допомагав ворогу проводити на тимчасово окупованих територіях псевдореферендуми. Під час окупації правобережної Херсонщини був гауляйтером у селі Широка Балка Станіславської громади.

Чоловіки продовжують здійснювати підривну діяльність проти України, переховуючись на тимчасово окупованих рф територіях.

Досудове розслідування у зазначених провадженнях за процедурою in absentia здійснювали слідчі Управління СБУ у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура