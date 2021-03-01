Штурм Луганського прикордонного загону – заочно судитимуть організатора та одного з учасників злочинного угруповання 

За результатами спеціального досудового розслідування Луганською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно організатора та одного з учасників злочинного угруповання, які брали участь у штурмі Луганського прикордонного загону.

Їм інкримінується участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування та напад у його складі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до тяжких наслідків, та ведення агресивної війни (ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

За даними слідства, мешканець міста Кадіївка, маючи злочинний умисел на захоплення адміністративних будівель та вчинення інших особливо тяжких злочинів, створив та очолив організовану злочинну групу – так званий

батальйон «Лєший».

2 червня 2014 року учасники злочинного угруповання здійснили озброєний напад на Луганський прикордонний загін. Учасники незаконного збройного формування вели прицільний вогонь з автоматичної та стрілецької зброї, у тому числі з дахів житлових будинків кварталу Мирний окупованого Луганська.

Запеклий бій тривав майже дві доби. У результаті ворожої атаки були поранені 8 прикордонників та захоплені адміністративні приміщення.

На даний час обвинувачені оголошені у загальнодержавний розшук. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області, оперативний супровід – Управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури