Скандальний слуга «народу» Дубінський приховав від декларування більше 2 млн. грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку декларації Дубінського.

За 2019 р. нардеп придбав три автомобіля, але вказав в договорах дарування занижену вартість — сума розбіжності склала 2,2 млн грн.

Також НАПК розглядає маніпуляції депутата щодо компанії в Словаччині DubPro s.r.o. Єдиним акціонером цієї компанії був Дубінський, проте не вказав цього в декларації.

Центр протидії корупції звернувся до генпрокурора Венедиктової із заявою про скоєння злочину Дубінським.

Його звинувачують в недостовірному декларуванні, легалізації злочинних грошей та ухилянні від сплати податків.

Через судові рішення Дубінський намагався засекретити легалізацію незаконно отриманої власності. // Вартові еспресо