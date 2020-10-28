Скандальний слуга «народу» Дубінський приховав від декларування більше 2 млн. грн.
Національне агентство з питань запобігання корупції проводить повну перевірку декларації Дубінського.
За 2019 р. нардеп придбав три автомобіля, але вказав в договорах дарування занижену вартість — сума розбіжності склала 2,2 млн грн.
Також НАПК розглядає маніпуляції депутата щодо компанії в Словаччині DubPro s.r.o. Єдиним акціонером цієї компанії був Дубінський, проте не вказав цього в декларації.
Центр протидії корупції звернувся до генпрокурора Венедиктової із заявою про скоєння злочину Дубінським.
Його звинувачують в недостовірному декларуванні, легалізації злочинних грошей та ухилянні від сплати податків.
Через судові рішення Дубінський намагався засекретити легалізацію незаконно отриманої власності. // Вартові еспресоTweet