У Чернівецькому районі поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який намагався підкупити прикордонника за 100 англійських фунтів

31-річний уродженець Тернопільської області запропонував прикордоннику гроші за сприяння безперешкодного перетину державного кордону у воєнний стан. Правоохоронці затримали правопорушника та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину. За скоєне йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Факт надання неправомірної вигоди слідчі відділення №1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції задокументували учора, 11 травня, на контрольно-пропускному пункті «Красноїльськ».

31-річний житель Тернопільської області під час проходження митного контролю, за сприяння у безперешкодному перетині державного кордону, надав інспектору прикордонної служби 100 фунтів стерлінгів. Для подальшого документування протиправних дій чоловіка, працівники Державної прикордонної служби повідомили поліцейських.

Правоохоронці затримали порушника в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Поліцейські нагадують: згідно із постановою Кабінету Міністрів України «Про Правила перетинання державного кордону громадянами України», на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років обмежується виїзд за межі країни.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області