Скандального судью Вовка не смогли принудительно доставить в суд: не нашли

3 февраля Высший антикоррупционный суд принял решение о принудительном приводе председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка на заседание для избрания ему меры пресечения.

Детективы Национального антикоррупционного бюро не смогли принудительно доставить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка на заседание суда, потому что не застали его ни дома, ни на работе.

Как передает корреспондент УНИАН, на 15:00 в Высшем антикоррупционном суде было запланировано рассмотрение ходатайства об избрании Вовку меры пресечения в виде залога.

Однако судья не явился на это заседание, несмотря на решение ВАКС о принудительном приводе.

Прокурор САП Олег Макар сообщил, что детективы НАБУ не нашли Вовка ни по одному из известных им адресов.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв.