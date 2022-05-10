41-річного одесита затримали за підозрою в спричиненні тяжких ножових поранень чоловіку своєї матері

Правопорушник накинувся з ножем на 38-річного родича, коли вони за хмільним столом не зійшлися у політичних поглядах.

Подія сталась в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Героїв оборони Одеси. Потерпілий, поранений в живіт та грудну клітку, вибіг на вулицю. Співробітники територіального відділу поліції, які патрулювали Суворовський район міста, виявили його в непритомному стані біля однієї з зупинок громадського транспорту на проспекті Добровольського і викликали «швидку».

Особу та місце знаходження зловмисника протягом години встановили оперативники. Його затримали на місці скоєння злочину. Своєї провини чоловік заперечувати не став.

Поліцейські вилучили з місця події речові докази, а фігуранту під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури м. Одеси повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Одесит затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. За умисне тяжке тілесне ушкодження йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1