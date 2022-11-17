На Харківщині дві колаборантки збирали персональні дані односельчан та передавали їх окупантам

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 35-річній та 37-річній жінкам за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, двоє мешканок с. Іванівка Чугуївського району активно допомогали окупантам. Так, колаборантки отримували від окупаційної адміністрації гуманітарну допомогу та роздавали її у власних будинках.

Кожного, хто отримував російську гуманітарку на мікродільницях, вони вносили у списки, які після цього передавали «новій владі». Серед відомостей, які збирали підозрювані, паспортні та ідентифікаційні дані.

Крім того, жінки активно брали участь у «нарадах» окупаційної адміністрації села. У свою чергу, 37-річна колаборантка ще роздавала газети з російською пропагандою.

Правоохоронці викрили колаборанток та повідомили їм про підозру.

Дізнання проводять дізнавачі СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура