Скеровано до суду обвинувальний акт щодо організатора вбивства

Аби попередити скоєння особливо тяжкого злочину та задокументувати причетність фігуранта до його організації, правоохоронці імітували обставини вчинення вбивства, а потім затримали організатора після передачі частини грошей «кілеру». Фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Як ми раніше повідомляли, у липні минулого року поліцейські в кілька етапів провели спецоперацію. Спочатку на автодорозі Київ-Харків, поблизу міста Пирятин, імітували вбивство чоловіка у салоні автомобіля. Цю інформацію широко розповсюдили ЗМІ, а відтак вона була використана як доказ для організатора злочину.

Після успішного завершення вказаних заходів, наступного дня, поліцейські затримали організатора замовного вбивства. Ним виявився 45-річний раніше судимий мешканець Київської області. Його затримали піcля передачі 22 500 доларів США, ще 5 000 авансу він передав раніше.

Наразі доказову базу провини підозрюваного зібрано в повному обсязі. Обвинувальний акт скеровано до суду. За замах на умисне вбивство фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Досудове розслідування слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України здійснювали під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління НПУ)