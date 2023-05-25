Скеровано до суду обвинувальний акт щодо групи окупантів-мародерів

Під час тимчасової окупації Київщини фігуранти вчиняли крадіжки з квартир мешканців Ірпеня. Злочинців вдалось ідентифікувати за слідами пальців рук, які були вилучені в ході огляду одного з будинків під час відпрацювання деокупованої території.

Нагадаємо, що слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту ГСУ Нацполіції встановили, що фігуранти ще до повномасштабного вторгнення зайшли на територію Київщини у складі російських розвідувально-диверсійних груп. Під час тимчасової окупації Бучанського району вони вели активні бойові дії та обкрадали помешкання громадян. Мародери привласнювали цінні речі: побутову і комп’ютерну техніку, а також гроші та ювелірні вироби.

Також встановлено, що фігуранти – уродженці Херсонської та Донецької областей – неодноразово судимі за вчинення майнових злочинів. У 2014 році вони стали членами незаконних збройних формувань та вчиняли злочини на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної Республіки Крим.

Наразі матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом передано до суду. Окупантам – мародерам інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Оперативне супроводження у кримінальному провадженні здійснювали співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції. Процесуальне керівництво – Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України