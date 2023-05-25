Скеровано до суду обвинувальний акт щодо групи окупантів-мародерів

Published

Під час тимчасової окупації Київщини фігуранти вчиняли крадіжки з квартир мешканців Ірпеня. Злочинців вдалось ідентифікувати за слідами пальців рук, які були вилучені в ході огляду одного з будинків під час відпрацювання деокупованої території.

Нагадаємо, що слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту ГСУ Нацполіції встановили, що фігуранти ще до повномасштабного вторгнення зайшли на територію Київщини у складі російських розвідувально-диверсійних груп. Під час тимчасової окупації Бучанського району вони вели активні бойові дії та обкрадали помешкання громадян. Мародери привласнювали цінні речі: побутову і комп’ютерну техніку, а також гроші та ювелірні вироби.

слідчі нацполіції скерували до суду обвинувальний акт щодо групи окупантів-мародерів

Також встановлено, що фігуранти – уродженці Херсонської та Донецької областей – неодноразово судимі за вчинення майнових злочинів. У 2014 році вони стали членами незаконних збройних формувань та вчиняли злочини на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної Республіки Крим.

слідчі нацполіції скерували до суду обвинувальний акт щодо групи окупантів-мародерів

Наразі матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом передано до суду. Окупантам – мародерам інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

слідчі нацполіції скерували до суду обвинувальний акт щодо групи окупантів-мародерів

слідчі нацполіції скерували до суду обвинувальний акт щодо групи окупантів-мародерів

Оперативне супроводження у кримінальному провадженні здійснювали співробітники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції. Процесуальне керівництво – Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України 

Like

Tags:

You may also like...