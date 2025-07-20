Скиди нечистот у річку Іква з шкодою понад ₴2 млн – судитимуть посадовця КП на Тернопільщині
Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного інженера комунального підприємства, обвинуваченого у порушенні правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод і створило небезпеку для довкілля ( ч. 1 ст. 242 КК України).
За даними слідства, головний інженер підприємства упродовж 2 років допустив перевищення скидів нечистот до річки Іква. Внаслідок цього відбулося забруднення поверхневих вод, що створило небезпеку для довкілля та завдано шкоду навколишньому природному середовищу. Лабораторні дослідження проб води у 2023-2024 роках зафіксували перевищення показників у кілька разів гранично допустимих норм скидів шкідливих речовин підприємством у річку.
Збитки від забруднення довкілля становлять понад 2 млн грн.
На даний час вони повністю відшкодовані обвинуваченим.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в області.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратуриTweet