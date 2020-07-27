В киевской квартире обнаружили тела супругов с ножевыми ранениями

В столице расследуется смерть супругов: вероятно, мужчина убил жену, а затем покончил с собой.

Об этом УНН сообщили правоохранители.

Тела супругов обнаружили в квартире по улице Якубовского, где они жили. Дверь в квартиру была заперта изнутри и подперта комодом.

На теле женщины (1963 года рождения) множественные раны головы и резаная рана шеи, а на теле мужчины (1957 года рождения) резаная рана шеи и руки.

Предварительно установлено, что смерть обоих наступила 23 июля.

В квартире обнаружена предсмертная записка покойного на более чем 10 листах.

Правоохранители открыли уголовное производство и расследуют все обстоятельства смерти супругов.