В киевской квартире обнаружили тела супругов с ножевыми ранениями
В столице расследуется смерть супругов: вероятно, мужчина убил жену, а затем покончил с собой.
Об этом УНН сообщили правоохранители.
Тела супругов обнаружили в квартире по улице Якубовского, где они жили. Дверь в квартиру была заперта изнутри и подперта комодом.
На теле женщины (1963 года рождения) множественные раны головы и резаная рана шеи, а на теле мужчины (1957 года рождения) резаная рана шеи и руки.
Предварительно установлено, что смерть обоих наступила 23 июля.
В квартире обнаружена предсмертная записка покойного на более чем 10 листах.
Правоохранители открыли уголовное производство и расследуют все обстоятельства смерти супругов.Tweet