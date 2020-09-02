Следователь полиции установила незаконную прослушку, а потом продавала информацию

Прокуратура направила обвинительный акт в отношении 29-летней следователя одного из отделов полиции Львова

— По версии следствия, капитан полиции незаконно собирала и передавала третьим лицам конфиденциальную информацию телефонных звонков, — сообщает прокуратура Львовской области.

Следователь получала доступ к информации мобильного оператора на основании подделанных протоколов допроса. В эти протоколы она вносила номера телефонов, которые ее интересовали, а сами документы передавала в суд, чтобы получить разрешение на получение конфиденциальных данных, которые потом передавала «заказчику».

Задерживали злоумышленницу следователи Львовского теруправления Госбюро расследований и сотрудники СБУ. Ей объявлено о подозрении, открыто уголовное производство по статьям «Нарушение неприкосновенности частного жилья» и «Служебный подлог». Капитану полиции грозит до 5 лет лишения свободы.

По информации других источников, незаконным прослушиванием телефонных разговоров и продажей их содержания занималась следователь Сыховского райотдела полиции Львова. // Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)