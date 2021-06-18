Слідча поліції та адвокат опинилися на лаві підсудних за одержання 5000 доларів США

На Дніпропетровщині за одержання 5000 доларів США неправомірної вигоди слідча поліції та адвокат опинилися на лаві підсудних

Дніпропетровською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно поліцейської та адвоката за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Так, у січні 2021 року під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди у слідчої Кам’янського відділу поліції виник злочинний умисел не одержання неправомірної вигоди від фігуранта справи.

З цією метою працівниця правоохоронного органу вступила у попередню змову з адвокатом, який, для надання злочинним діям ознак правомірності, уклав з матір’ю підозрюваного договір про надання правової допомоги та повідомив, що за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності та закриття провадження, жінка повинна передати неправомірну вигоду у 5500 доларів США.

Під час одержання частини коштів у сумі 5000 доларів США зловмисників було викрито правоохоронними органами.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.

Наразі судовий розгляд справи триває.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури