В Константиновке пьяный несовершеннолетний мопедист пытался подкупить полицейских

В Константиновке будут судить несовершеннолетнего мопедиста за попытку подкупить полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

«Константиновской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины относительно 17-летнего жителя Константиновского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 18 июня. На трассе «Константиновка — с. Долгая Балка» полицейские остановили мопед без регистрационных номеров. В ходе общения с водителем у юноши обнаружили признаки алкогольного опьянения.

«За несоставление в отношении него административного протокола по ч. 1 ст. 130 КУоАП юноша предложил полицейским неправомерную выгоду в виде денежных средств в размере 1500 грн. Преступные действия правонарушителя задокументированы следственно-оперативной группой», — сообщили в прокуратуре.

Обвиняемому грозит штраф от 1700 до 6800 грн или ограничение свободы на срок от 2-х до 4-х лет, или лишение свободы на тот же срок.