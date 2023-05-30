Слідчі назвали співробітника ФСБ РФ, який наказував катувати цивільних у Балаклії

Служба безпеки України заочно оголосила підозру Павлу Каширському, старшому оперуповноваженому відділу УФСБ Росії по Балтійському флоту і військам Калінінградської області.

За текстом підозри, ідеться про віддання наказу на жорстоке поводження із цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни.

Слідчі встановили, що навесні минулого року, окупуввши місто Балаклія Харківської області, росіяни нелегально увʼязнювали місцевих мирних жителів. Людей тримали в катівні, облаштованій у захопленному відділку поліції. Полонених били, допитували, імітували розстріли і погрожували вбивством та схиляли до негласної співпраці з ФСБ РФ. Вважається, що російські солдати діяли за наказами співробітника ФСБ РФ Павла Каширського.

У підозрі наводиться два епізоди.

Так, 18 квітня минулого року на блокпосту біля будівлі «Горгазу», що по вулиці Медовій, окупанти зупинили автівку, за кермом якої був місцевий житель. Чоловіка помітили в камеру ІТТ в відділку поліції і утримували 10 днів без засобів гігієни і медичної допомоги, не виводячи до вбиральні і даючи їжу та воду в незначних кількостях.

За цей час полоненого тричі допитували в присутності Каширського, фіксуючи в одному положенні на стільці і переважно з натягнутою на очі шапкою. Під час допитів наносились хаотичні удари руками і ногами по всьому тілу. При цьому солдати пильно стежили, як чоловік відповідав на їх запитання. Якщо помічали, що змінювався тон чи тембр голосу, починали бити.

Через місяць, 18 травня, на вулиці Жовтневій росіяни, погрожуючи автоматом, затримали ще одного цивільного. Його аналогічно увʼязнили і допитували в присутності Каширського, бʼючи також гумовою палицею і електрошокером. На голові і правому передпліччі у потерпілого залишилися рубці. Допит організували таким чином, що, поставивши запитання, росіяни одразу починали бити бранця, не даючи змоги відповісти. У полоні чоловік провів 20 днів і його відпустили додому.

В обох потерпілих діагностовано посттравматичний стресовий розлад.

Місцезнаходження підозрюваного Каширського на цей час не встановлено. // Судовий репортер