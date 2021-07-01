В Одессе задержали троих подозреваемых в жестоком убийстве

В Одессе задержали троих парней в возрасте от 19 до 21 года, которых подозревают в жестоком убийстве 35-летнего мужчины. Тело умершего с многочисленными ножевыми ранениями было найдено в тоннеле на одном из заброшенных заводов города.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на департамент уголовного розыска.

22 июня мать погибшего обратилась в полицию с сообщением об исчезновении сына — жителя одного из сел Одесского района. Мужчина перестал выходить на связь и не появлялся на работе.

Спустя несколько дней тело пропавшего правоохранители нашли в тоннеле на территории одного из бывших предприятий города. Рядом с ним оказались и его ценные вещи.

На теле были обнаружены многочисленные ножевые ранения. Нападающие пытались спрятать труп — присыпали его землей, а с места преступления сбежали на автомобиле погибшего. Через несколько дней подозреваемых в убийстве задержали — ими оказались трое жителей нашего города.