Поліцейські Баштанщини затримали чоловіка, який вдарив ножем свою дружину

Під час конфлікту мешканець Казанківської громади вхопив ножа і наніс тілесні ушкодження жінці. Потерпілу доставили до лікарні, а зловмисника затримали. За скоєне чоловікові загрожує до восьми років за ґратами.

Подія сталась 5 червня в селі Сергіївка Казанківської територіальної громади. До поліції надійшло повідомлення, що до Новобузької центральної лікарні доставили 53-річну жінку з проникаючим ножовим пораненням тулубу.

На місце події прибула група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що 53-річний чоловік, перебуваючи у стані сп’яніння, під час конфлікту, схопив ножа та вдарив ним свою дружину. З завданими тілесними ушкодженнями жінку доставили до медзакладу.

Зловмисника слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК України. Речовий доказ правоохоронці вилучили та направили на експертизу.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Баштанський районний відділ поліції