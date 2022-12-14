Слідчі поліції Києва повідомили про підозру псевдомінеру будинку

Під час обстеження двоповерхівки та прилеглої території правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів. За півгодини поліцейські встановили псевдомінера та затримали за місцем мешкання. Санкція статі передбачає до шести років тюремного ув’язнення.

14 грудня близько першої години ночі до чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення про замінування житлового будинку на вулиці Баренбойма. На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та патрульні поліцейські.

Правоохоронці ретельно перевірили будівлю та не виявили жодних підозрілих і вибухонебезпечних предметів. Через півгодини поліцейські встановили, що до хибного виклику про замінування причетний раніше судимий уродженець Луганської області, 1989 року народження. Неправдивий виклик мешканець цього ж будинку здійснив у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження та за погодженням із Голосіївською окружною прокуратурою повідомили псевдомінеру про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. На даний час до суду скеровано клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає до шести років тюремного ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва