Слідчі повідомили про підозру учасникам незаконного збройного формування «Самооборона Криму»

Встановлено, що підозрювані на початку березня 2014 року у складі незаконного збройного формування «Самооборона Криму» зі зброєю в руках проходили службу на незаконно створеному блок-посту «Терновка», розташованому при в’їзді до міста Севастополь.

Зловмисники, погрожуючи застосуванням фізичної сили та вогнепальної зброї, здійснювали контрольно-пропускний режим, перевірку документів громадян, обшукували транспортні засоби, які рухались у напрямку м. Севастополь Автономної Республіки Крим.

Наразі останнім повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення та діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у вказаній справі здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.

ГУНП в АР Крим та м. Севастополі