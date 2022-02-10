Слідство зможе розкрити більше інформації після обрання затриманому «слузі народу» запобіжного заходу

Затриманий депутат Київради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин зараз перебуває в слідчому ізоляторі, йому мали повідомити про підозру сьогодні. Про це заявив на брифінгу 10 лютого виконувач обов’язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

«Зараз до нього їдуть здійснювати процесуальну дію, вручати повідомлення про підозру. В подальшому в нас є за законом термін для вручення клопотання, це ми вже будемо вирішувати з процесуальними керівниками в частині вручення клопотання про запобіжний захід і скерування його до суду. Це буде або завтра, або в суботу, скоріш за все, завтра», – припустив Грищук.

Він додав, що слідство зможе розкрити більше інформації після обрання затриманому запобіжного заходу, зазначає Радіо Свобода.

Інший учасник брифінгу, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник зазначив, що депутату Київради та іншим затриманим інкримінують отримання неправомірної вигоди. За його словами, серед фігурантів справи також є керівники комунальних підприємств, діяльність яких пов’язана з розміщенням малих архітектурних форм. На момент брифінга, додав він, всі шість підозр погоджені.

«Те, що встановлене детективами, показує, що це не якийсь епізодичний хабар, який відбувся в результаті раптової домовленості. Це тривала схема, є певна розцінка, встановлена десь у кулуарних колах, яка такса береться. Сума неправомірної вигоди, яка була вчора вручена, потім вилучена, всього було передано 1,4 мільйона гривень. Це якраз та сума, яка сформована з такси, помноженої на кількість об’єктів. Це говорить не про якийсь епізодичний хабар, це говорить про системні речі, сформовані на системних процесах», – сказав він.

При цьому директор НАБУ заперечив, що Трубіцин «втікав» від правоохоронців.

«Ніхто нікуди не зникав, просто передача коштів була призначена на 12 годину і, звичайно, ми не могли затримувати до цього. Після того, як відбулася передача коштів і затримання особи, яка безпосередньо їх отримала, почалися процеси затримання інших співучасників, у тому числі тієї особи, про яку ви сказали (Трубіцина – ред.)», – заявив Ситник.

Напередодні в НАБУ повідомили, що його детективи за процесуального керівництва прокурорів САП викрили чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п’ятьох осіб на одержанні 1,26 мільйона гривень неправомірної вигоди за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Партія «Слуга народу» того ж дня заявила, що скликає позачергову конференції київського осередку «для розгляду партійних санкцій стосовно депутата Київської міськради Владислава Трубіцина».