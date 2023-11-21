«Слугу» Одарченка підозрюють у намаганні підкупити Мустафу Найєма (відео)

САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу від фракції “Слуги народу” Андрію Одарченку, який намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.

Про це повідомили пресслужба САП та поінформовані співрозмовники “Української правди”.

Дослівно: “За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату, якого викрили на наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України”.

Деталі: Джерела УП повідомили, що йдеться про нардепа від фракції “Слуги народу” Андрія Одарченка.

Одарченко намагався підкупити голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.

Нардеп хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Одарченко обіймав посаду ректора (дію контракту якого призупинено).

Пропонована сума неправомірної вигоди мала становити 8% від обсягу фінансування.

У подальшому підозрюваний надав топпосадовцю – особі, яка займає особливо відповідальне становище, частину хабаря у розмірі 0,39 біткоїна, що було еквівалентно 10 тис доларів.

Народному депутату вручили повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 ККУ.