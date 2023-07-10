Взято під варту мешканку Миколаївського району, яка збувала амфетамін серед знайомих

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру 38-річній мешканці смт Ольшанське Миколаївського району у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також пересиланні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, вчинених повторно (ч.2 ст.307 КК України).

За даними слідства, підозрювана замовляла через інтернет спеціальні речовини та прекурсори, з яких у подальшому виготовляла амфетамін та збувала серед знайомого кола осіб, у тому числа, відправляла поштовим сервісом, маскуючи в продукти харчування. За попередніми даними вартість однієї «дози» сягала 600-700 грн.

Під час санкціонованих судом обшуків у зловмисниці правоохоронці вилучили амфетамін, електронні ваги, ізоляційні стрічки, зіп-пакети, у які вона фасувала наркотичний засіб, різноманітні колби, речовини та інші докази причетності жінки до злочинної діяльності.

Усе вилучене направлено на експертне дослідження.

Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі понад 160 тис грн.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ Нацполіції в Миколаївській області за оперативного супроводу працівників управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Миколаївська обласна прокуратура