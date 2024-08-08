Служба безпеки ліквідувала корупційну схему на Одеській митниці

У результаті комплексних заходів затримано двох посадовців митних органів.

За даними слідства, протиправний механізм організував головний державний інспектор одного із митних постів.

Посадовець налагодив схему систематичного вимагання хабарів за безперешкодне переміщення через митний кордон товарів народного споживання.

До незаконної діяльності він залучив свого колегу – інспектора митного посту сусідньої держави, який виступав посередником для ведення «переговорів» з імпортерами та передачі одержаних хабарів.

У разі несплати – на перевізників очікували «додаткові» перевірки вантажів та супровідної документації.

Це призводило до штучного затягування строків митного контролю і, як наслідок, зривало договірні зобов’язання імпортерів щодо своєчасної доставки продукції замовникам.

Оперативники спецслужби затримали обох зловмисників «на гарячому» під час одержання хабаря в розмірі $5000 за сприяння у ввезенні партії комплектуючих до мобільних пристроїв.

Раніше правоохоронці задокументували ще один факт отримання фігурантами неправомірної вигоди.

На підставі отриманих матеріалів обом митникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Під час обшуків за місцем проживання посадовця Одеської митниці та в його авто правоохоронці виявили готівку у різній валюті на загальну суму понад 3,5 млн у гривневому еквіваленті.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону України.

Управління СБ України в Одеській області