Банкрутство з махінаціями: вручено підозру арбітражному керуючому, який вилучив з користування держпідприємства земель на суму понад ₴13,5 млн.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру арбітражному керуючому за фактом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України в редакції від 15.06.2007).

У 2004 році рішенням суду Дослідне господарство «Мерефа» Інституту овочівництва та баштанництва Української академії аграрних наук визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ліквідатором призначено арбітражного керуючого, а нині — вже підозрюваного у кримінальному провадженні.

За даними слідства, під час виконання своїх службових обов’язків як ліквідатора він вирішив отримати у приватну власність для себе, своєї матері та інших осіб земельні ділянки з числа земель, які перебували в постійному користуванні цього підприємства. Особлива цінність вказаних земель полягає у тому, що вони використовуються для проведення стаціонарних і виробничих дослідів.

Він достовірно знав, що для цього потрібна необхідна згода Президії академії аграрних наук України, проте цей важливий момент «обійшов».

Арбітражний керуючий використав своє службове становище, підготував заяву, особисто її підписав та скріпив печаткою ДГ «Мерефа» та подав її до державної адміністрації, в якій добровільно відмовився від земельних ділянок.

У цей час посадовці «зробили вигляд», що не побачили порушення вимог законодавства.

Загальна вартість земель, вилучених із користування Дослідного господарства «Мерефа» Інституту овочівництва та баштанництва Української академії аграрних наук на підставі заяв арбітражного керуючого, складає понад 13,5 млн гривень. Площа вибутих земель склала майже 380 га.

Встановлюються інші особи, причетні до незаконної схеми.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура