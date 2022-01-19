Службова недбалість зі збитками на суму понад ₴600 тис. – підозрюється службова особа філії «Укрзалізниці»

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру головному інженеру одного зі структурних підрозділів регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Едуард Миргородський, досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2019 року між АТ «Українська залізниця» в особі головного інженера та приватним підприємством укладено договір щодо утеплення фасаду будинку відпочинку локомотивних бригад.



Головний інженер, не здійснивши самостійного обстеження об’єкту капітального ремонту, не переконавшись у належному та якісному виконанні умов договору, засвідчив своїм підписом акти приймання виконаних будівельних робіт, хоча роботи з капітального ремонту по об’єкту не були завершені.

На підставі офіційних документів, підписаних головним інженером, проведено оплату за виконання робіт. Інтересам держави в особі РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» спричинено збитки на загальну суму майже 600 тис. грн.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділу Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Куп’янського районного відділу Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури