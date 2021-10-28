Житель Херсонщини, «захищаючи» співмешканку, зґвалтував 16-річну дівчину

Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Як інформує пресслужба Нацполіції області, інцидент стався в одному із сіл Олешківської територіальної громади Херсонської області.

За даними слідства, між 16-річної дівчиною та 22-річною співмешканкою підозрюваного стався конфлікт. Тоді 28-річний чоловік, “захищаючи” свою дівчину, накинувся на 16-річну потерпілу та зґвалтував її.

Поліція затримала нападника та його співмешканку. Тривають слідчі дії. Правоохоронці відкрили провадження за ч.3 ст.152 Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. // Діло