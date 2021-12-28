Службовця держпідприємства підозрюють в незаконному видобуванні вапняку майже на ₴2,5 млрд.

Посадовець одного з підприємств Хмельниччини разом зі спільниками без дозвільних документів організували видобуток корисної копалини загальнодержавного значення, перероблювали та реалізовували її на території України. Таким чином незаконно було видобуто 506 тисяч тонн вапняку.

У травні цього року слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управлінням Національної поліції України за оперативного супроводження працівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрили та задокументували протиправну діяльність службових осіб одного з підприємств Хмельниччини, які незаконно видобували вапняк.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що посадовці без належних дозвільних документів з кар’єру видобували вапняк в особливо великих розмірах. В подальшому його перероблювали у вапнякове борошно та продавали на території України.

Орієнтовний обсяг незаконно видобутого вапняку становить 506 тисяч тонн. У результаті протиправної діяльності державі завдано збитків на суму майже 2,5 мільярда гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території Києва та Хмельницької області, відтак у житлових, офісних та виробничих приміщеннях вилучили документи щодо незаконного видобутку, переробки та реалізації вапняку. Окрім того, виявлено техніку, яка використовувалася для злочинної діяльності.

Одному із фігурантів слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр), ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань проводять подальші процесуальні та оперативно-розшукові заходи для встановлення всіх фігурантів протиправної діяльності та повідомлення їм про підозру.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого управління)