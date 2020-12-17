Службовця лісгоспу підозрюють в одержанні ₴11 тис. хабаря та заволодінні майном держпідприємства

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру службовій особі одного з лісництв ДП «Новоайдарське лісомисливське господарство» в одержанні неправомірної вигоди та заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 191 КК України).

За даними слідства, упродовж квітня-червня 2020 року працівник лісгоспу з метою незаконного збагачення двічі одержав від фізичної особи неправомірну вигоду на загальну суму 11 тис. грн за безперешкодне придбання деревини та оформлення відповідних документів. При цьому він, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволодів цією лісопродукцією для реалізації громадянину, чим спричинив майнову шкоду державному підприємству.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідково: санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури