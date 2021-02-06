На Буковині припинено діяльність злочинної групи, яка збувала в регіоні наркотики й зброю

Протиправні дії чотирьох буковинців викрили слідчі ГУНП в Чернівецькій області спільно з обласним управлінням стратегічних розслідувань ДСР НПУ під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури. Поліцейські з’ясували, що зловмисники облаштували нарколабораторію, виготовляли та збували наркотичні засоби й психотропні речовини, а також торгували зброєю та боєприпасами.

Упродовж року правоохоронці проводили комплекс спеціальних поліцейських заходів, встановлювали обставини злочину, причетних осіб і документували незаконну діяльність чоловіків.

Співробітники поліції з’ясували, що раніше судимий 41-річний буковинець облаштував в одному із сіл Чернівецької області підпільну лабораторію для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Також правоохоронці задокументували причетність зловмисника до торгівлі вогнепальною зброєю та боєприпасами.

Окрім цього, поліцейські з’ясували, що чоловік залучив до злочинної діяльності ще трьох раніше судимих жителів Буковини, віком 36-38 років. Спільники збували наркозалежним громадянам канабіс та амфетамін, а також шукали нові канали реалізації наркотиків.

В процесі досудового розслідування співробітники поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД обласного управління НПУ здійснили майже 20 санкціонованих обшуків у місцях виготовлення наркотиків, їх можливого зберігання, у помешканнях зловмисників та їхніх транспортних засобах.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисників наркотики, зброю, а також обладнання для виготовлення амфетаміну.

Усе вилучене поліцейські направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Одного із порушників правоохоронці затримали в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України, помістили до ізолятора тимчасового тримання та вирішують питання повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Іншим трьом зловмисникам співробітники відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП вже повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Окрім цього, організатору незаконного бізнесу слідчі повідомили ще й про підозру у вчиненні дій, що кваліфікуються за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування. Слідчі поліції звернулися до суду з клопотанням про обрання членам злочинної групи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області