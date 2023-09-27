«Ви у базі даних спецслужби за зв’язки з РФ»: за шахрайство судитимуть правника з Кіровоградщини

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Кіровоградщини за фактом шахрайства й провокування давати хабарі службовим особам державних органів.

За даними слідства, обвинувачений, консультуючи місцевого мешканця щодо механізму перерахунку пенсійних виплат, дізнався, що останній кілька років поспіль працював у рф, і наразі має проблеми з документами. Скориставшись цим, увів в оману потерпілого та його дружину, переконавши їх, що складнощі виникли саме через потрапляння чоловіка у бази даних СБУ, як особи, яка має зв’язки з країною-агресором.

Колишній правник був переконливим та порадив якнайшвидше «владнати проблему» за 100 тис грн неправомірної вигоди посадовцям СБУ. Лише у цьому випадку прізвище чоловіка зникне з баз даних спецслужб.

Викрили обвинуваченого у травні цього року під час передачі частини коштів.

Наразі обвинуваченому загрожує до 8 років ув’язнення.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в області, оперативний супровід – ГУ відділу внутрішньої безпеки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура