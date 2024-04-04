Мешканець Київщини підозрюється у вчиненні дій сексуального характеру щодо неповнолітньої

За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури мешканцю Київщини повідомлено про підозру у вчиненні дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ч. 2 ст. 155 КК України).

За даними слідства, 61-річний підозрюваний підтримував з неповнолітньою дівчиною дружні стосунки. Згодом під час особистої зустрічі він вступив з нею в статеві відносини.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Обухівським райуправлінням Поліція Київської області

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура