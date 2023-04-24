Двом жителям Черкащини повідомлено про підозру у втягненні в заняття проституцією

За процесуального керівництва Городищенського відділу Смілянської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам, які втягнули жінку в заняття проституцією (ч. 2 ст. 303 КК України).

За даними слідства двоє молодиків, жителі міста Городище, діючи за попередньою змовою, скориставшись уразливим станом знайомої, запропонували їй зайнятися проституцією через їх посередництво, на що жінка погодилася та в подальшому надавала сексуальні послуги за грошову винагороду, а чоловіки створювали умови для сексуальної експлуатації, підшуковуючи клієнтів та забезпечуючи надання інтимних послуг.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні триває, проводяться слідчі дії для встановлення всіх обставин вчинення злочину.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури