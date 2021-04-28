Службовця Старобільського СІЗО судитимуть за одержання хабаря від підприємця за сприяння перемозі у тендерах

Луганська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно службової особи державної установи «Старобільський слідчий ізолятор» за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, обвинувачений, будучи заступником голови тендерного комітету установи, вимагав від приватного підприємця неправомірну вигоду за сприяння в отриманні позитивного листа-відгуку за виконаний договір поставки до СІЗО продуктів харчування, а також подальше укладення таких договорів за результатами проведення тендерів.

Службовця слідчого ізолятора затримано безпосередньо під час одержання від представника фізичної особи-підприємця частини хабаря у розмірі 5 тис. грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – Управлінням стратегічних розслідувань у Луганській області ДСР Нацполіції України.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури