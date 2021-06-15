У Черкасах чоловік намагався вбити 12-річного хлопчика

В Черкасах затримали чоловіка, який скоїв замах на вбивство 12-річного хлопчика.

Зловмисник накинувся за дитину в під’їзді. Ножем він ударив у життєво важливий орган хлопчика.

Щоб сусіди не почули криків, чоловік завбачливо взяв із собою подушку, щоб закрити дитині обличчя.

Від смерті хлопчика врятував його батько, який тієї миті зайшов до під’їзду. Почувши кроки, зловмисник кинув подушку на землю і втік.

Під час першочергових оперативних заходів 32-річного нападника було затримано. Перебуваючи в стані сильного алкогольного сп’яніння, він не зміг пояснити причину нападу на хлопчика.

Йому повідомили про підозру у у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство малолітньої дитини) КК України.

Найближчим часом чоловіку оберуть запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі. // ФАКТИ