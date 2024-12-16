Смерть дитини під час лікування зубів – у Тернополі лікарці повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури лікарці повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов’язків (ч. 2 ст. 140 КК України).

За даними слідства, 13 листопада 2023 року у комунальному медичному закладі у Тернополі хлопчику, якому був 1 рік 10 місяців, проводили стоматологічні процедури під дією загального наркозу. Під час лікування у дитини почав падати тиск крові і її доправили у реанімаційне відділення. У реанімації хлопчик помер.

За даними судово-медичної експертизи, попередня причина смерті – гостра легенево-серцева недостатність.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу і відсторонення її від займаної посади.

Досудове розслідування здійснює Тернопільський РУП ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора