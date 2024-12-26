Збитки державі на ₴30 млн.: за матеріалами ДВБ повідомлено про підозру директору товариства

Керівник установи поставив військовій частині НГУ 20 тисяч неякісних спальних мішків. Чоловікові загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Встановлено, що у грудні 2023 року підприємець поставив до однієї з військових частин Національної гвардії України 20 тисяч спальних мішків, які були придбані за державним контрактом. Однак спальники виявились неналежної якості і не можуть бути використані за своїм цільовим призначенням. Тим самим фігурант спричинив збитки державі у розмірі 30 млн грн..

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону слідчі ДБР повідомили директору товариства з обмеженою відповідальністю про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Наразі перевіряється причетність інших осіб, зокрема і серед військовослужбовців, до незаконних оборудок підприємця. Триває слідство.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України