В Днепре задержали насильника из России
В Днепре задержали 54-летнего гражданина РФ, который находился в международном розыске за развращение и изнасилования.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на ГУНП.
Сегодня, приблизительно в 10:30 преступника обнаружили в Днепре работники управления уголовного розыска полиции Днепропетровской области.
Известно, что на родине мужчина осужден за совершение насильственных действий сексуального характера и изнасилования. Сейчас решается вопрос о конвоировании мужчины в Изолятор временного содержания.Tweet