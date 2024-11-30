Смертельна аварія поблизу Вінниці – легковик розірвало навпіл (фото)

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У результаті аварії водій автомобіля «Форд» від отриманих травм загинув на місці

Удень 30 листопада поблизу Вінниці на об’їзній дорозі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої зіткнулися два легковики. Про це інформує ДСНС України.

Причини, які призвели до ДТП, встановлює слідчо-оперативна група Нацполіції. // Главком
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