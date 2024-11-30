Смертельна аварія поблизу Вінниці – легковик розірвало навпіл (фото)

У результаті аварії водій автомобіля «Форд» від отриманих травм загинув на місці

Удень 30 листопада поблизу Вінниці на об’їзній дорозі сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої зіткнулися два легковики. Про це інформує ДСНС України.

У результаті аварії водій автомобіля «Форд» від отриманих травм загинув на місці . Рятувальники деблокували його з понівеченого транспортного засобу. В іншому автомобілі, «Тойота», внаслідок зіткнення були заблоковані троє людей: водій та двоє пасажирів. Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту витягли їх і передали медикам. Ще один пасажир цього авто зміг вибратися самостійно.