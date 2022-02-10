У Києві затримали наркоторговця та замовницю при спробі збуту наркотиків

Правоохоронці вилучили амфетамін, канабіс та 3 000 пігулок із димедролом та метадоном. Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили затриманим про підозру. За збут наркотиків фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури затримали наркоторговця та «клієнта» при спробі збуту наркотиків.

Як розповів начальник відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Під час досудового розслідування ми встановили, що «товар» зловмисник розфасовував за місцем мешкання, а після на автомобілі розвозив «клієнтам» у різні райони столиці. Окрім того, наркоділок збував заборонені речовини оптовими партіями і в роздріб, отримавши перед цим гроші на банківські картки. Наркозбувача, 1988 року народження, та замовницю «товару», 1992 року народження, затримали при спробі збуту розфасованої продукції. У ході слідчих дій ми виявили та вилучили речовини, схожі на амфетамін, канабіс, три тисячі пігулок із димедролом та метадоном. Речові докази направлено на проведення експертного дослідження».

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманим про підозру у скоєнні злочину.

Крім того, після проведення експертних досліджень можлива перекваліфікація злочину на більш тяжкий. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва