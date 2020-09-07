Смертельна ДТП на столичному мосту Патона: двоє водіїв отримали вирок

За участі прокуратури міста Києва суд оголосив обвинувальний вирок водіям двох транспортних засобів за фактом вчинення ДТП зі смертельними наслідками (ч. 2 ст. 286 КК України).

Дорожня пригода сталася 16 червня 2017 року близько третьої години ночі на мосту Патона.

Згідно з матеріалами слідства, водій вантажного автомобіля Scania, перебуваючи під дією наркотичних речовин (каннабіноїдів та амфітаміну), рухався по проїзній частині мосту ім. Патона у напрямку проспекту Соборності.

Перебуваючи на мосту, водій в порушення правил дорожнього руху почав виконувати маневр розвороту через подвійну суцільну. У цей момент у нього врізався «Porsche Cayenne», який рухався позаду у попутному напрямку зі швидкістю 150 км/год. Внаслідок потужного удару пасажир, що сидів на передньому сидінні «Porsche Cayenne», від отриманих травм загинув на місці.

Зібраними та безпосередньо дослідженими у судовому засіданні доказами, показами потерпілих, свідків та експертів повністю підтверджується винність обох водіїв у вчиненні вказаної ДТП.

Так, установлено, що водій «Porsche Cayenne» керував автомобілем, не маючи посвідчення водія, оскільки на той час був позбавлений права керування транспортними засобами через водіння у стані алкогольного сп’яніння.

Крім того, згідно з висновками експертів, за умови руху «Porsche Cayenne» зі швидкістю 60 км/год, що є максимально допустимою швидкістю для цієї ділянки, водій автомобіля мав би технічну можливість уникнути зіткнення із вантажівкою шляхом застосування екстреного гальмування.

Враховуючи обґрунтовану позицію прокурора, суд визнав обох водіїв винними у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини, та засудив кожного з них до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки.

Прес-служба прокуратури міста Києва