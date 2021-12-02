Смертельна ДТП під Харковом: у лікарні померла 21-річна дівчина
У лікарні померла дівчина, яку на пішохідному переході під Харковом збило авто «Hyundai».
Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області.
За попередніми даними, 40-річний водій «Hyundai» збив двох жінок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.
Від отриманих ушкоджень 56-річна жінка загинула на місці. 21-річну постраждалу з численними травмами доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Невдовзі вона померла.
Слідчі проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Водія затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину. // УНІАНTweet